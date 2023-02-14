СБУ предъявила заочное обвинение первому замглавы Генштаба ВС России

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочное обвинение первому замглавы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковнику Сергею Рудскому. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочное обвинение первому замглавы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковнику Сергею Рудскому. Об этом во вторник, 14 февраля, ведомство сообщило в Telegram-канале.

Как сказано в сообщении, первому замглавы Генштаба ВС России было предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Среди прочего, СБУ обвиняет Рудского в «посягательстве на территориальную целостность» страны.

Ранее по такому же обвинению в «посягательстве на территориальную целостность» было предъявлено заочное обвинение большинству членов Совета безопасности РФ, а также объявлены в розыск ряд российских госдеятелей, среди которых спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу.

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