Гумштаб РФ сообщил, что Киев планирует обвинить Россию в заражении территорий близ Чернобыля Фото: Олег ЧИРКОВ

Киевские власти, при поддержке США и Евросоюза, планируют организовать массовую информационную атаку на Россию, обвинив Москву в заражении территорий вокруг Чернобыля. Об этом сообщает издание РИА Новости, со ссылкой на Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.

Информационную провокацию называют «великим событием», и подготовка к её организации уже практически завершена. Устроить её собираются перед 22 февраля, накануне начала работы одиннадцатой чрезвычайной спецмиссии Генассамблеи ООН. Россию собираются обвинить в якобы «грубом нарушении» Конвенции о ядерной безопасности.

В Гумштабе сообщают, что Киев предоставит в ООН «доказательства» радиоактивного заражения окружающих ЧАЭС территорий, которое якобы произошло из-за действий российских военных в период с февраля по апрель 2022 года. Фальсифицировать данные помогают специалисты из Норвегии, которые покажут своё «независимое заключение».

Фейковый отчёт затронет «заражение» прилегающих к дороге Киев - Припять территорий, а также Бучу, Гостомель и Ирпень. Запад также выделит деньги на серию соответствующих публикаций в крупнейших СМИ, чтобы создать негативный фон и подтолкнуть руководителей стран к поддержке Киева и конфискации российских активов, находящихся за границей РФ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Россия тесно сотрудничает с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) в вопросах безопасности всех энергоблоков, находящихся на территории Украины, и 10 февраля замминистра иностранных дел РФ встречался с гендиром организации Рафаэлем Гросси по вопросам защиты Запорожской АЭС.

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