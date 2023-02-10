Рябков обсудил с гендиректорм МАГАТЭ Гросси ситуацию вокруг Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике Рафаэлем Гросси ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.

«Состоялось углубленное обсуждение проблематики ядерной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Были рассмотрены также некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес», – говорится на сайте МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Запорожская атомная электростанция переводится на мирный режим эксплуатации. Специалисты проводят необходимые восстановительные работы, в том числе перезапуск энергоблоков.

Напомним, еще в прошлом году Гросси выступил с публичным заявлением по ситуации на Запорожской АЭС. По его словам, соглашения об установлении зоны безопасности вокруг атомной станции на сегодняшний день достигнуть так и не удалось из-за отсутствия какой-либо коммуникации и диалога между Россией и Украиной.

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