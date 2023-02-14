Министр обороны Польши заявил, что Варшава поставит Киеву танки Leopard в марте 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава поставит Киеву танки Leopard в марте этого года. Такое заявление во вторник, 14 февраля, сделал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Брюсселе после встречи представителей стран – членов Североатлантического альянса по вопросу военной поддержки Украины.

«В марте эти танки попадут на Украину. Украинские солдаты проходят обучение в Польше. Уже в середине марта… такая помощь будет предоставлена», - заявил глава польского военного ведомства.

Напомним, сегодня, 14 февраля, министр обороны США Ллойд Остин на встрече глав военных ведомств стран – членов НАТО в Брюсселе заявил, что в коалицию по поставкам Киеву танков Leopard входят восемь стран, назвав Польшу, ФРГ, Португалию, Испанию, Канаду, а также Норвегию, Данию и Нидерланды. Как он подчеркнул, целью Североатлантического альянса должна стать не только передача самой техники, но также и обеспечение «военных возможностей на долгий срок».

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