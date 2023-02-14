ВСУ заявили о «шпионских воздушных шарах России» над Днепропетровском Фото: REUTERS

В продолжение американской эпопеи о воздушных шарах, ВСУ также заявили о том, что над Украиной были замечены неопознанные аэростаты. Об этом пишет издание «Украинская правда», со ссылкой на слова представителя командования воздушных сил страны Юрия Игната.

По словам украинского командира, 12 февраля над Днепропетровском были замечены неопознанные воздушные шары, якобы запущенные с территории Российской Федерации. Игнат заявил, что украинская ПВО наблюдает за этими целями в радиолокационном режиме - шары движутся медленно, паря в воздушных потоках.

Юрий Игнат считает, что это шары с угловыми отражателями, и могут быть применены Россией для, якобы, шпионажа. 12 февраля аэростаты были сбиты украинскими системами ПВО.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Белый дом пока не знает, кому принадлежат сбитые американскими военными над территорией США воздушные шары. По словам координатора по национальной безопасности Джона Кирби, это могли быть безобидные объекты.

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