Американцы сбили четвёртый воздушный шар над США со второй попытки Фото: REUTERS

В Пентагоне заявили о том, что американские военные успешно сбили ещё один, уже четвёртый по счёту, неопознанный воздушный шар над территорией США. Объект был уничтожен со второй попытки - первая выпущенная ракета рухнула в озеро Гурон, о чём сообщает ТАСС.

Напомним, 13 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о том, что Белый дом до сих пор не располагает никакими доказательствами о шпионских задачах, которые могли бы выполнять сбитые аэростаты. Более того, они вполне могут оказаться совершенно безобидными, коммерческими объектами.

Ранее KP.RU сообщал о причинах истерии США по воздушным шарам, которые сбивают американские военные над страной. Как отметил политолог Евстафьев, Белый дом применяет эту историю как подогрев техномистицизма среди населения, ради выполнения целей внутренней политики.

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