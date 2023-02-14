Греция передала Украине боеприпасы и 20 БМП-1 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На конференции контактной группы по Украине выступил министр обороны Греции Николаос Панайотопулос, который заявил о том, что страна передала Украине, в рамках гуманитарной и оборонной помощи, 20 единиц БМП-1 и боеприпасы. Об этом сообщило греческое Министерство обороны.

В этой конференции участвовали военные министры 54 стран, которые обсуждали текущие события на Украине и необходимость быстрой поставки вооружения Киеву, подготовки солдат и единства оборонной промышленности Европы для устранения слабостей в их системах защиты.

Минобороны Греции также подтвердило готовность и дальше поставлять вооружение Украине. В ведомстве добавили, что после конференции состоялось уже более приватное совещание Панайотопулоса с его коллегой из США, Ллойдом Остином.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Греция отказалась поставлять Киеву немецкие танки Leopard 2, сославшись на то, что они нужны обороне самой Греции, а Украине и так оказывается достаточный объём поддержки.

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