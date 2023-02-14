В Госдуму внесен проект обращения к ООН о международном расследовании взрывов на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Комитет Государственной думы РФ по международным делам внес на рассмотрение проект обращения к Организации Объединенных Наций (ООН), предлагающий провести международное расследование причастности США к взрывам на трубопроводах «Северных поток» и «Северный поток - 2». Данный документ доступен в базе данных Госдумы РФ.

Инициаторы проекта предлагают «дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии».

Как заявляют авторы документа, полученные ранее американским журналистом Сеймуром Хершем данные указывают на причастность к подрывам газопроводов военными США, а также «их норвежскими пособниками».

В проекте говорится о том, что администрация президента США, которая, по версии авторов документа, отдала приказ о проведении взрывов, несет ответственность не только за многомиллиардный ущерб владельцев энергетической инфраструктуры России, ФРГ, Нидерландов и Франции, но также и «за долгосрочное пагубное влияние этой атаки на экономическое развитие стран региона в целом, а также за катастрофический вред экологии».

Напомним, в начале февраля этого года американский публицист Сеймур Херш представил итоги собственного расследования, согласно которым взрывчатку под трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» заложили водолазы США. По его данным, все это произошло в ходе учений Североатлантического альянса летом прошлого года.

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