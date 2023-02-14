Количество погибших при землетрясении в Турции превысило 35 тысяч человек

Количество погибших при землетрясении в Турции перевалило за 35 тысяч человек Фото: REUTERS

Во время заседания кабинета министров в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что число жертв разрушительных землетрясений уже превысило 35 тыс. человек.

Как отметил турецкий лидер, в результате двух землетрясений 6 февраля 2023 года, произошедших на юго-востоке страны, погибли 35 418 человек. Количество пострадавших также значительно выросло, до 105 505 жителей Турции и туристов.

Эрдоган заявил, что случившиеся землетрясения - это исключительное природное явление, и пожелал милосердия каждому погибшему, и исцеления всем раненым. Поисково-спасательные операции продолжаются, из-под завалов до сих пор освобождают выживших, несмотря на то что с момента землетрясений прошло уже более 8,5 суток.

Также глава государства упомянул, что два первых землетрясения вызвали после себя более трёх тысяч так называемых афтершоков - более слабых повторных подземных толчков.

Ранее KP.RU сообщал о том, что спасатели достали из-под завалов в провинции Хатай женщину, которая провела в ловушке 204 часа.

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