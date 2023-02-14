Присяжные в США признали россиянина Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях

Фото: Shutterstock

Российский бизнесмен Владислав Клюшин, задержанный в Швейцарии ещё в мае 2021 года по запросу США, был обвинён судом присяжных в киберпреступлениях и получении секретной информации об американских компаниях. Об этом пишет агентство Reuters.

Сообщается, что Клюшин якобы тесно связан с Кремлём, и его компания занималась взломом компьютерных сетей в США, чтобы узнать секреты американских бизнесменов. Эти данные, согласно принятому судом присяжных решению, Клюшин использовал в торговле для получения преимуществ.

Напомним, Владислава Клюшина задержали в Швейцарии по запросу американцев, а затем этапировали в США. Изначально ему предъявляли обвинения в финансовых махинациях. Клюшин владеет московской IT-компанией «М-13», работающей в сфере медиамониторинга.

Ранее KP.RU сообщал о том, что суд в Бостоне переносил первичные слушания по делу Клюшина, из-за того что его адвокат, Максим Немцев, не подал необходимые документы в установленный срок.