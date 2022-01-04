Суд в США перенес слушания по делу россиянина Клюшина на 5 января

Суд в США перенес слушания по делу россиянина, поскольку его адвокат не предоставил в установленный срок необходимые документы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Бостоне (штат Массачусетс) перенес первичные слушания по делу обвиняемого в финансовых махинациях гражданина России Владислава Клюшина на 5 января. Такое решение судья Мариан Боулер приняла из-за того, что адвокат россиянина Максим Немцев в установленный срок не подал нужные документы.

Как ожидается, обвинения нашему соотечественнику будут оглашены в 13:00 по местному времени (21:00 мск). Кроме того, судья должна принять решение по поводу содержания обвиняемого под стражей.

Адвокат Клюшина объяснил задержку с предоставлением документа, который подтверждает его участие в процессе, тем, что защита уточняла возможность использовать имущество подзащитного в Великобритании в качестве залога для его освобождения, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Владислава Клюшина задержали в Швейцарии по запросу США 21 мая 2021 года, а 18 декабря российского предпринимателя экстрадировали в Штаты.

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