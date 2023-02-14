Спасатели МЧС России вернулись из Сирии после ликвидации последствий землетрясения

Скоро в МЧС ожидают возвращения спасателей, работавших в пострадавших районах Турции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 14 февраля, в аэропорту Жуковский приземлился самолёт ИЛ-76, принадлежащий МЧС России. На нём в страну вернулись из Сирии спасатели, которые помогали вытаскивать из-под обломков выживших и ликвидировать последствия землетрясения. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Вернувшихся из Сирии специалистов Центра «Лидер» встретили не только коллеги и начальство, но и родные, друзья. Их также приветствовал Показательный оркестр МЧС России, исполнивший ряд патриотических композиций. На встрече присутствовали и члены Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В Сирию из России отправлялись более 50 профессиональных спасателей, а также три кинологических расчёта, которые особенно необходимы для поиска выживших людей, оставшихся в ловушках под завалами обрушившихся зданий.

Также в МЧС сообщили, что в скором времени ожидают возвращения спасателей из Турции.

Ранее KP.RU писал о том, что Дмитрий Песков оценил работу российских спасателей в Турции и Сирии как филигранную, назвав сотрудников МЧС героями, и отметив высокую результативность от их присутствия в пострадавших странах.