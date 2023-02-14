Песков назвал филигранной работу российских спасателей в Турции и Сирии
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Спасатели МЧС России провели в Турции и Сирии филигранную работу, Кремль гордится ими, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наши спасатели как всегда работали профессионально, героически и результативно. Эта спасательная служба, которая давно уже демонстрирует филигранную работу, самоотверженную, героическую, и этот флаг наши спасатели высоко несут. Мы все ими гордимся», – сказал официальный представитель Кремля журналистам.
Как писал сайт KP.RU, Министерство чрезвычайных ситуации России завершило поисково-спасательные операции после землетрясений в Турции и Сирии и выводит свои группировки из этих стран. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.
Напомним, согласно последним данным, число жертв землетрясения в Турции достигло 31 643.
Между тем спасатели после землетрясения в Турции нашли под завалами выжившего 18-летнего юношу по имени Мухаммет, который пролежал там 197 часов.