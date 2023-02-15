Politico: ВСУ придется экономить боеприпасы из-за истощения запасов Запада

Инструкторы НАТО пытаются научить ВСУ обходиться почти без артиллерии на фоне истощения боеприпасов Фото: REUTERS

Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется экономить боеприпасы, так как запасы Запада близки к истощению. Об этом сообщил обозреватель Пол Маклири в статье для издания Politico.

По его словам, на этом фоне инструкторы НАТО в Европе учат украинских военных маневрам с минимальной поддержкой артиллерии.

В публикации также говорится о том, что западные политики обеспокоены необходимостью пополнять запасы своего вооружения, в то время как запросы Киева на новые поставки только растут.

Как ранее писал сайт KP.RU, врио главы ДНР Денис Пушилин еще в конце января сообщил о том, что нехватка боеприпасов и боевой техники наблюдается в украинских Вооруженных силах. Чиновник отметил, что еще какое-то время ВСУ будут располагать некоторым количеством боеприпасов.

По его словам, ВСУ также испытывают сложности с ремонтом военной техники в тылу после того, как российские силы нанесли ряд ракетных ударов по объектам украинской энергосистемы.