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НовостиПолитика15 февраля 2023 5:06

Politico: ВСУ придется экономить боеприпасы из-за истощения запасов Запада

Инструкторы НАТО учат украинских военных маневрам с минимальной поддержкой артиллерии
Роман КИЛЬМЯШКИН
Инструкторы НАТО пытаются научить ВСУ обходиться почти без артиллерии на фоне истощения боеприпасов

Инструкторы НАТО пытаются научить ВСУ обходиться почти без артиллерии на фоне истощения боеприпасов

Фото: REUTERS

Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется экономить боеприпасы, так как запасы Запада близки к истощению. Об этом сообщил обозреватель Пол Маклири в статье для издания Politico.

По его словам, на этом фоне инструкторы НАТО в Европе учат украинских военных маневрам с минимальной поддержкой артиллерии.

В публикации также говорится о том, что западные политики обеспокоены необходимостью пополнять запасы своего вооружения, в то время как запросы Киева на новые поставки только растут.

Как ранее писал сайт KP.RU, врио главы ДНР Денис Пушилин еще в конце января сообщил о том, что нехватка боеприпасов и боевой техники наблюдается в украинских Вооруженных силах. Чиновник отметил, что еще какое-то время ВСУ будут располагать некоторым количеством боеприпасов.

По его словам, ВСУ также испытывают сложности с ремонтом военной техники в тылу после того, как российские силы нанесли ряд ракетных ударов по объектам украинской энергосистемы.