Пушилин рассказал о нехватке танков и боеприпасов у ВСУ

Денис Пушилин рассказал о нехватке боеприпасов и военной технике у ВСУ. Фото: REUTERS

Нехватка боеприпасов и боевой техники наблюдается в украинских вооруженных силах. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, российские подразделения на разных участках уничтожили большое количество украинской военной техники. Об этом он заявил в эфире Первого канала в понедельник 30 января.

Пушилин отметил, что ВСУ испытывают сложности с ремонтом военной техники в тылу после того, как российские силы нанесли ряд ракетных ударов по объектам украинской энергосистемы. В то же время Пушилин отметил, что еще какое-то время ВСУ будут располагать некоторым количеством боеприпасов.

«Мы видим эти сложности и сложности с отдельными видами боеприпасов у противника. Но это отнюдь не значит, что они завтра или послезавтра у него полностью закончатся», - резюмировал Пушилин.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, два беспилотника, четыре снаряда РСЗО и две противорадарные ракеты HARM. Об этом 30 января, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Тем временем в ВСУ жалуются на тяжелую ситуацию под Артемовском. Артиллерия России беспрерывно наносит удары по украинским позициям.

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