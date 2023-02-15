В Донецке прогремел мощный взрыв Фото: REUTERS

Мощный взрыв прогремел в Донецке в среду, 15 февраля, передает ТАСС.

По информации агентства, в городе сработала система противовоздушной обороны. Силовики сообщили, что средства ПВО сбили ракету.

Напомним, накануне жертвой дистанционного минирования солдат Вооруженных сил Украины в Донецке стал школьник. Он подорвался на запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Инцидент был зафиксирован в Кировском районе города возле одного из учебных заведений.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе ВСУ атаковали город Стаханов, расположенный на территории Луганской народной республики. Обстрел был осуществлен из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее ВСУ обстреляли пригороды Донецка, в результате чего сгорел частный дом. Под удар артиллерии попали Петровский и Куйбышевский районы столицы ДНР.