Илон Маск заявил о назначении своей собаки новым гендиректором Twitter

Илон Маск показал собаку, "назначенную" гендиректором Twitter. Фото: страница Илона Маска в Twitter

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что назначил свою собаку новым гендиректором компании Twitter. Об этом бизнесмен написал в возглавляемой им сети микроблогов.

"Новый генеральный директор Twitter просто великолепен, - написал Илон Маск. - Намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах!".

Миллиардер также опубликовал снимок пса породы сиба-ину, сидящего на стуле за рабочим местом в одной из высоток. На столе можно рассмотреть документы, в которых указано имя Флоки.

Примечательно, что в 2021 году Илон Маск завел собаку с этим именем и точно такой же породы.

Илон Маск показал собаку, "назначенную" гендиректором Twitter. Фото: страница Илона Маска в Twitter

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты сообщили, что команда Илона Маска изучает пути для погашения долга Twitter в 3 млрд долларов, в том числе, через продажу новых акций компании.

Согласно представленным данным, в декабре 2022 года представители Маска провели переговоры с инвесторами, пояснив, что вырученные деньги направят главе Twitter для выплаты самых дорогих кредитов.