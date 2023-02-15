ФСБ задержала участника нацполка «Азов»* в Ростове-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Ростове-на-Дону члена националистического полка «Азов»*, приехавшего в город под видом беженца.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, являющегося членом украинского националистического полка «Азов»*, – рассказали журналистам в ведомстве.

Как уточнили в ФСБ, задержанный вступил в нацполк в 2016 году и принимал участие в «марше наций» в Киеве. Пробравшись в Россию под видом беженца, он начал вести пропаганду террористической организации среди молодежи. При задержании у мужчины изъяли агитационные материалы и символику «Азова»*, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».

Как писал сайт KP.RU, накануне глава ФСБ России Александр Бортников заявил о росте числа террористических посягательств со стороны украинских спецслужб и националистических формирований на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов, органов власти и военной инфраструктуры РФ.

*Запрещенная в России террористическая организация