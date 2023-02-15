Austria Presse Agentur: Украинская делегация проигнорирует заседание ПА ОБСЕ из-за участия в нем представителей РФ

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Украинская делегация собирается проигнорировать заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, если представители России будут в нем участвовать. Об этом сообщает Austria Presse Agentur. Также Украина предлагает перенести сессию ассамблеи, намеченную на 23 и 24 февраля в Вене.

О намерениях Киева австрийцам стало известно из письма главы украинской делегации при ПА ОБСЕ Никиты Потураева в адрес председателя ассамблеи Маргареты Седерфельт. Он называет невозможным участие в зимней сессии ОБСЕ, если на ней будут присутствовать представители РФ.

Отметим, что главной темой предстоящего заседания Парламентской ассамблеи станет конфликт на Украине.

На осеннюю сессию Россия попасть не смогла из-за отказа Варшавы выдать дипломатам визы. При этом организация не смогла лишить РФ членства в ОБСЕ. Вена же намерена пустить представителей России на заседание, как требует международное право.

Ранее РФ потребовала от стран ОБСЕ дать оценку фактам применения боевиками ВСУ химоружия. Такие случаи зафиксировали в боях близ Артемовска и Соледара.