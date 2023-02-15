В Турции спасли кошку из-под завалов через 178 часов после землетрясения

Спасенную кошку назвали Надеждой Фото: Кадр видео

Кошка в турецком городе Адыяман провела 178 часов под завалами семиэтажного здания, прежде чем ее спасли волонтеры в ходе поисково-спасательных работ. Об этом сообщает издание TR Haber.

Животному дали имя Надежда, так как оно помогло спасателям сохранить веру в то, что в руинах все еще можно найти живых людей.

"Сегодня, когда мы потеряли надежду на успех, мы столкнулись с кошкой, - рассказал журналистам один из волонтеров. - Мы назвали ее Надеждой, потому что в нас есть надежда. Надеюсь, эта кошка вдохновит нас на будущее. Мы продолжим нашу работу".

Четвероногое передали в кризисный центр, где ему окажут всю необходимую помощь.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о спасении из-под завалов после разрушительных землетрясений восьми тысяч человек, отметив также, что значительная часть из 81 тысячи пострадавших была выписана.