Эрдоган сообщил о спасении из-под завалов в Турции после землетрясений 8 тысяч человек Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 14 февраля, сообщил о спасении из-под завалов после разрушительных землетрясений восьми тысяч человек, отметив также, что значительная часть из 81 тысячи пострадавших была выписана.

«К сожалению, по мере разбора завалов из обломков тысяч обрушившихся домов число погибших растет. Всего спасены более 8 тыс. человек. Пострадали более 81 тыс. человек, значительная часть из которых уже выписана из больниц», - заявил турецкий лидер в обращении к участникам Всемирного правительственного саммита в Дубае.

Напомним, в воскресенье, 12 февраля, министерство градостроительства и окружающей среды Турции, оценив более 132 тысяч зданий, объявило о необходимости снести по меньшей мере восемь тысяч домов в десяти провинциях страны из-за разрушений после землетрясений. На следующий день, 13 февраля, стало известно о том, что Город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп не будут восстанавливать после, а полностью снесут.