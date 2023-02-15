Обновленная концепция внешней политики РФ будет направлена на прекращение доминирования Запада

Лавров заявил, что концепция внешней политики РФ будет направлена на прекращение доминирования Запада Фото: Михаил ФРОЛОВ

В обновленной концепции внешней политики России будет говориться о необходимости прекратить доминирование Запада на международной арене, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В нашей обновленной внешнеполитической концепции речь пойдет необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни, которые должны впредь определяться не в его эгоистических интересах, а на справедливой, универсальной основе баланса интереса», – сказал глава МИД РФ на правительственном часе в Госдуме.

По мнению дипломат, страны Запада одержимы желанием установить однополярный мир, и в этом стремлении грубо попирают принцип суверенного равенства стран. Как заявил министр, США и их союзники хотят возродить неоколониальное мироустройство и помешать объективному процессу формирования и новых мировых центров.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что западные страны лицемерно врали о мирных намерениях в Донбассе, готовясь к агрессии и используя Киев для раскола России.