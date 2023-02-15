Задержанный ФСБ в Подмосковье украинский диверсант стал агентом СБУ из-за угроз в адрес его дочери Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Задержанный в России украинский агент заявил, что сотрудничал с СБУ из-за угроз дочери. На допросе в ФСБ он рассказал, что военные грозили физической расправой девушке, проживающей в Виннице.

Члены СБУ вышли на связь с будущим агентом, когда тот звонил по видео собственной дочери. Он заметил на изображении военных, которые стали диктовать свои условия взамен на сохранение жизни и здоровья родственницы выехавшего на работу в Польшу украинца.

Как писал KP.RU, о задержании агента, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге, стало известно в среду, 15 февраля. Его завербовали в ноябре 2022 года в Польше при участии местных и латвийских спецслужб. В Россию диверсант попал как беженец.

Пока что речь идет о двух случаях диверсий в России — поджогах шкафов сигнализации и блокировки на Московской железной дороге. Сейчас правоохранительные органы проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.