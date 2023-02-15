Послание Путина Федеральному Собранию покажут 21 февраля 2023 года в 12:00 Фото: REUTERS

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, согласно телепрограмме, федеральные каналы покажут в следующий вторник, 21 февраля, в 12:00.

Согласно телепрограмме, Первый канал, Россия - 1, НТВ покажут послание главы государства в 12:00, а само послание будет длиться час, после чего в 13:00 покажут следующие программы.

Напомним, послание Путина Федеральному Собранию РФ состоится в Гостином дворе. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что в текущем году помимо традиционного списка приглашенных будет и новая категория, в том числе это могут быть и участники специальной военной операции на Украине.

Как писал сайт KP.RU, накануне парламентарий от партии КПРФ Денис Парфенов сообщил о том, что перед посланием президента выявили коронавирус у 15 из 370 депутатов Госдумы РФ.