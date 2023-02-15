Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти России намерены ввести безвизовый режим с 11 странами, а еще с шестью – облегчить порядок оформления виз, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сейчас где-то с 11 странами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки, еще с шестью, включая Индию, Индонезию, – облегченные условия, совсем простые», – сказал дипломат, выступая на правительственном часе в Государственной думе.

Кроме того, напомнил, глава МИД РФ, Москва работает над снятием ограничений на выдачу электронных виз 70 странам. Это решение не коснется тех государств, которые прекратили выдавать визы гражданам России в упрощенном порядке, отметил министр. Для дружественных стран здесь никаких вопросов не возникнет, добавил Лавров.

Напомним, ранее в МИД России сообщили, что РФ прорабатывает вопрос об установлении безвизового режима со странами Персидского залива, в том числе с Саудовской Аравией и Бахрейном.