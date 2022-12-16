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НовостиТуризм16 декабря 2022 11:44

Россия прорабатывает безвизовый режим со странами Персидского залива

В их числе Бахрейн и Саудовская Аравия
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Россиянам вскоре могут не потребоваться визы для полетов в Бахрейн и Саудовскую Аравию

Россиянам вскоре могут не потребоваться визы для полетов в Бахрейн и Саудовскую Аравию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская сторона прорабатывает вопрос безвизового режима со странами Персидского залива, в том числе Саудовской Аравией и Бахрейном. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"Почти со всеми странами Персидского залива прорабатывается безвиз - Бахрейн, Саудовская Аравия, - уточнил Богданов. - У нас отношения развиваются очень хорошо, и бизнес-делегации ездят. Думаю, сработаемся".

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с рядом других профильных ведомств подготовить инициативы по установлению безвизового режима для иностранцев, которые посещают РФ в туристических, деловых и образовательных целях.

Напомним, Евросоюз не будет выдавать шенгенские визы гражданам России, которые получили заграничные паспорта в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также Абхазии и Южной Осетии. Об этом сказано в заявлении Европейского Совета.