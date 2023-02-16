«Евроцемент» сменил имя

Новое название предложили сотрудники одного из цементных заводов.

Переименование стало отражением изменений, которые произошли и продолжают происходить в компании. Это открытие новых горизонтов, новых направлений деятельности, новых рынков.

С 2021 года, когда в «Евроцемент» пришла новая команда, изменилось многое. Началась масштабная модернизация, в которую вложено больше 3 млрд. рублей. Ставка в ней была сделана на избавление зависимости от импорта: ключевые агрегаты и оборудование – российского производства.

Компания развернула работу над экологической безопасностью и рекультивацией карьеров, вывела на рынок новые продукты. Среди них – мобильные и стационарные лаборатории, комплексное минеральное вяжущее для дорожного строительства, новые марки высокопрочного бетона.

Производство и управление им перешло на «цифру», повысилась энергоэффективность за счет перехода на топливо, получаемое из отходов (RDF-топливо). Больше 1 млрд. рублей за полтора года компания вложила и в развитие территорий своего присутствия. Сотрудники тоже почувствовали изменения: теперь их зарплата индексируется. Кстати, внедренная на всех 16 цементных заводах японская философия управления бизнесом позволяет любому сотруднику получить вознаграждение за полезные рацпредложения.

Эффективность нового курса подтвердил 2022-й год, когда вся отрасль столкнулась с серьезными трудностями. «Евроцемент» оперативно перестроил логистические цепочки, решил проблемы с импортными запчастями и оборудованием, нашел новые ниши продаж. Как результат - 20 млн. тонн произведенного цемента.

- Переименование будет проходить постепенно. Какое-то время мы будем выпускать тарированную продукцию в упаковке Евроцемента, пока не исчерпаем запасы «старых» мешков. Затем, в течение строительного сезона, на заводы начнет поступать тара с новым логотипом. Еще несколько месяцев уйдет на замену внешних визуальных элементов – табличек, вывесок. К концу года мы запустим новый сайт ЦЕМРОСа, - сообщил генеральный директор компании Вячеслав Шматов.