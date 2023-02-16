«Евроцемент» теперь называется ЦЕМРОС

Со сменой названия в компании связывают ее глобальное обновление и новый этап развития. Оно началось в 2021 году, когда в компанию пришла команда молодых управленцев, сделавших ставку на качество управления и взаимодействия с клиентами, развитие территорий присутствия и заботу о сотрудниках.

За полтора года полностью перестроены бизнес-процессы и оптимизирована логистика, создана торговая интернет-платформа, благодаря чему выросли прямые продажи. Все управленческие процессы были переведены в «цифру», став полностью прозрачными. Кстати, открытость – это ключевая ценность компании. А также - уважение к сотрудникам и командная работа на результат.

Большие перемены продиктовали и смену названия. В апреле 2022 года на 16 заводах компании среди сотрудников прошел конкурс. Было предложено более 300 вариантов нового имени. Лучшим в результате голосования признано «ЦЕМРОС», в котором, как видим, органично соединились «цемент» и «Россия». Его придумали главный конструктор «Петербургцемента» Евгений Лукановский, руководитель проекта по развитию ТРИЗ этого же завода Игорь Ефимов и руководитель проекта по развитию ТРИЗ Санкт-Петербургского участка «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Алексей Лотарев.

Авторы нового названия Евгений Лукановский и Игорь Ефимов.

Переименование будет проходить постепенно.

- Необходимость в смене названия вызвана не только трансформацией компании, но и перспективными бизнес-направлениями, которые позволят ей выйти на новые рынки. Нас ждут проекты, связанные с развитием мобильных лабораторий, строительством бетонных дорог и выпуском новых видов цемента. Мы изменили название, но сохранили свои обороты, мощности, знания и опыт, чтобы уже сейчас осуществлять задуманное и создавать надежное, большое и светлое будущее, - прокомментировал событие генеральный директор ЦЕМРОСа Вячеслав Шматов.