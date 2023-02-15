WP: Техника НАТО при единовременной поставке может застрять на границе Украины из-за логистических проблем Фото: REUTERS

Обещанная ВСУ техника НАТО может застрять на границе из-за логистических проблем, сообщил Washington Post американский чиновник, пожелавший остаться анонимным. Западные страны не смогут поставить единовременно все обещанное вооружение, так как основные пути могут быть заблокированы из-за перегруженности.

Сейчас основные транспортные каналы, через которые осуществляется передача оружия Киеву, находятся в Польше, Словакии и Румынии. Что логично, чем больше техники одновременно поедет в сторону Украины через них, тем больше вероятность заторов. Техника «встанет» на границе.

При этом ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская армия будет считать целью на законных основаниях любые военные грузы для ВСУ.

Отмечалось, что запасы вооружения стран НАТО истощились из-за поставок Киеву. Альянс планирует попросить их ускорить достижение целевых показателей, но эксперты считают, что в скором времени сделать это не получится.