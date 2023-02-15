Журналист Херш обвинил американские СМИ и власти США в замалчивании данных о диверсии на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Американский журналист Сеймур Херш обвинил американские власти и СМИ США в замалчивании каких-либо данных о причастности Вашингтона ко взрывам на трубопроводах «Северных поток» и «Северный поток - 2».

Журналист напомнил о своей работе в The New York Times, где готовил журналистские расследования, однако, как он заявил, в издании не было ни строчки о его расследовании по диверсиям на «Северных потоках». По его словам, издание опубликовало все, что он для них писал. «Большинство, если не всё, на первых полосах, когда я работал на газету с 1972 по 1979 год», - заявил журналист.

«The Washington Post следила за моей карьерой и опубликовала портрет обо мне более 20 лет назад. Но сейчас ни одна из них не написала ни слова об истории с трубопроводами, даже не процитировали отрицание моей истории Белым домом», - сказал он

Напомним, в ранее Херш представил итоги расследования, в котором говорится о том, что взрывчатку под «Северный поток» и «Северный поток - 2» заложили американские водолазы. Согласно его данным, все произошло, когда летом 2022 года проходили учения НАТО.