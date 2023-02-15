ВВС Украины обвинили Россию в запуске воздушных шаров с целью истощения их ПВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что Москва запускает воздушные шары, содержащие радиолокационные угловые отражатели для отвлечения и истощения украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Для чего делают: хотят, чтобы по ним "работали", используют их как ложные цели. Им же нужно изматывать нашу ПВО, как в боекомплекте, так и рассеивать ее внимание. А еще с этими шарами можно и БПЛА использовать, чтобы их спрятать», - заявил глава ВВС Украины.

Игнат также заявил, что украинская ПВО не планируют сбивать подобные шары. По его словам, взрывы, прогремевшие в небе над Киевской областью, а также следы ракет, которые видели жители региона, скорее всего, направлены против каких-то других целей, которые должны были эти шары «прикрывать».

Напомним, сегодня, 15 февраля, украинские СМИ заявили, что в небе над Киевом заметили летающий объект в форме шара, а незадолго до этого, 12 февраля, Игнат сказал о том, что над Днепропетровском заметили неопознанные воздушные шары, который якобы запущен с территории России.