Столтенберг назвал позицию НАТО по членству Украины в альянсе неизменной Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал позицию альянса по членству Украины в нем неизменной. Сейчас страны союза по-прежнему сосредоточены на оказании военной поддержки Киеву, заявил политик, подводя итоги встречи глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.

— Мы неоднократно говорили, что Украина станет членом альянса, но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы она выиграла войну. Единственная возможность интегрировать Украину, обеспечить ее движение к евроатлантическому сотрудничеству заключается в том, чтобы Украина продолжила существовать как суверенная и независимая нация, — сообщил Столтенберг.

Альянс пока работает над тем, чтобы Киев перешел от советских стандартов к современным, чтобы совместимость в вопросах обороны и безопасности совпадала с политикой НАТО, добавил Йенс Столтенберг.

Напомним, что разговоры о вступлении Украины в НАТО ведутся с июня 2021 года. При этом Столтенберг неоднократно советовал правительству во главе с Зеленским думать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства.