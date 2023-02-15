Боррель призвал включить около ста человек в пакет антироссийских санкций ЕС Фото: REUTERS

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предложил включить около ста новых фигурантов в десятый пакет персональных санкций Европейского союза в отношении России.

«Я предложил новый список из почти ста физлиц и компаний … Мы вводим санкции против медиа организаций - лиц и компаний, которые загрязняют общественное пространство дезинформацией и вредоносными нарративами», - заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза, не называя при этом, против кого именно будут введены ограничительные меры.

Тем временем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые персональные санкционные ограничения коснутся «пропагандистов», а также политиков и военных.

Как писал сайт KP.RU, глава Еврокомиссии также заявила о том, что десятый пакет антироссийских санкций подразумевает введение торговых ограничений на сумму 11 млрд евро. По ее словам, будут предусмотрены ограничительные меры на экспорт электронных компонентов, которые Россия использует в военном производстве, в частности дронов и вертолетов.