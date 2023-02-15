Глава ЕК заявила, что десятый пакет санкций против России включает ограничения на 11 млрд евро

Десятый пакет санкций против России будет включать ограничения на 11 млрд евро Фото: REUTERS

Десятый пакет санкций в отношении России подразумевает введение торговых ограничений на сумму 11 миллиардов евро, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Нам надо продолжать давление, и мы предлагаем десятый пакет санкций с торговыми запретами на 11 миллиардов евро», – сказала глава ЕК в ходе заседания в Страсбурге.

Как уточнила фон дер Ляйен, в новом пакете будут предусмотрены ограничения на экспорт электронных компонентов, используемые Россией в военном производстве, в частности дронов и вертолетов.

Напомним, в январе глава ЕК анонсировала принятие десятого пакета санкций против России. Он будет направлен на то, чтобы покончить с обходами ограничений, уточнила она. Также фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет будет включать дополнительные экспортные запреты и санкции против представителей российских СМИ.