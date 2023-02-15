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НовостиПолитика15 февраля 2023 10:09

Глава ЕК заявила, что десятый пакет санкций против России включает ограничения на 11 млрд евро

В нем будут предусмотрены ограничения на экспорт электронных компонентов для военного производства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Десятый пакет санкций против России будет включать ограничения на 11 млрд евро

Десятый пакет санкций против России будет включать ограничения на 11 млрд евро

Фото: REUTERS

Десятый пакет санкций в отношении России подразумевает введение торговых ограничений на сумму 11 миллиардов евро, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Нам надо продолжать давление, и мы предлагаем десятый пакет санкций с торговыми запретами на 11 миллиардов евро», – сказала глава ЕК в ходе заседания в Страсбурге.

Как уточнила фон дер Ляйен, в новом пакете будут предусмотрены ограничения на экспорт электронных компонентов, используемые Россией в военном производстве, в частности дронов и вертолетов.

Напомним, в январе глава ЕК анонсировала принятие десятого пакета санкций против России. Он будет направлен на то, чтобы покончить с обходами ограничений, уточнила она. Также фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет будет включать дополнительные экспортные запреты и санкции против представителей российских СМИ.