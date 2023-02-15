Лавров назвал хамством отсутствие ответа Швеции и Дании на письма Мишустина о «Северных потоках» Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 15 февраля, в ходе рабочей встречи с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России, заявил, что считает хамством отсутствие какого-либо ответа Швеции и Дании на официальные письма премьер-министра РФ Михаила Мишустина о взрывах на трубопроводах «Северных поток» и «Северный поток - 2».

Лавров заявил, что ни Швеция, ни Дания с сентября 2022 года не отвечают на официальные письма главы российского правительства, который предложил назначить контактное лицо для ведения разговоров, поскольку все произошло в территориальных водах, в исключительной зоне Швеции и Дании, а газопроводы являются собственностью российской корпорации.

Глава МИД РФ также отметил, что российские послы каждый месяц напоминают премьер-министрам Швеции и Дании о необходимости отметить.

«Даже этого нет. Я считаю, что это хамство, но это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами в этой диверсии, в организации этого террористического акта», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, днем ранее, 14 февраля, в Госдуму РФ был внесен проект обращения к ООН о международном расследовании диверсии на «Северных потоках».