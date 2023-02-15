Украинские СМИ рассказали о применении Киевом воздушных шаров для отвлечения ПВО России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев еще год назад первым начал применять воздушные шары с отражателями для отвлечения системы противовоздушной обороны (ПВО) России. Об этом заявил СМИ анонимный источник в Военно-воздушных силах (ВВС) Украины.

«Украина год назад первая начала применять эти шары... Это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра, и главная задача которого дезориентировать ПВО», - приводит издание заявление своего собеседника.

Источник издания указал также на причастность Киева к инциденту со срабатыванием ПВО России рядом с Ростовом-на-Дону 3 января этого года. По его словам, это «были аналогичные наши шары, запущенные из восточной части Украины».

Напомним, сегодня, 15 февраля, представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Россия запускает воздушные шары, которые содержат радиолокационные угловые отражатели для того, чтобы отвлечь и истощить системы ПВО Украины.