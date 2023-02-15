Журналист Херш заявил, что ЦРУ доставили в Норвегию декомпрессионную камеру для водолазов Фото: REUTERS

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США перед тем, как были подорваны нитки трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», доставило на норвежский корабль декомпрессионную камеру для американских водолазов, которые тренировались погружаться на глубину. Об этом порталу democracynow.org заявил автор расследования о подрыве газопроводов, американский журналист Сеймур Херш.

«ЦРУ доставила декомпрессионную камеру на корабль. Подводники… – их уровень погружения - 260 футов (79 метров). Норвежцы нашли самое мелкое место Балтийского моря – между Швецией и Данией. И они тренировались там», - заявил американский журналист, отметив, что эта взрывчатка была установлена на глубине 260 футов.

По его словам, что норвежское судно было «охотником за подлодками». Херш назвал «глупой ложью» сообщения о том, что правительства Норвегии непричастно к этой операции.

Напомним, Херш представил расследование, где сообщал о том, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы. Как заявляет журналист, все произошло, когда проходили учения НАТО летом 2022 года.