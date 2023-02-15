Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас решил покинуть свой пост Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в среду, 15 февраля, объявил о решении покинуть свой пост к 30 июня 2023 году. Об этом сказано в распространенном письменном заявлении пресс-службы ВБ.

«Президент ВБ Дэвид Мэлпас проинформировал сегодня совет директоров о намерении покинуть свой пост к концу финансового года ВБ, который завершится 30 июня, после более чем четырех лет работы», - сказано в сообщении.

Дэвид Мэлпас был избран президентом Всемирного банка в апреле 2019 года.

Напомним, несколько дней назад, 12 февраля, стало известно, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который находится на своем посту почти девять лет, собирается покинуть его. Как сообщило немецкое информагентство DPA, ссылаясь на представителя главы НАТО Оану Лунгеску, генсек блока, срок полномочий которого истекает 30 сентября 2023 года, не намерен в очередной раз продлевать срок своих полномочий.