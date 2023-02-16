В Конгрессе США допускают наступление дефолта в стране в июле-сентябре 2023 года

В США назвали возможную дату дефолта. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бюджетное управление Конгресса США предупредило о возможности наступления дефолта в период с июля по сентябрь 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее исследование управления.

«Бюджетное управление считает, что <...> Министерство финансов США исчерпало бы нынешние [чрезвычайные] меры, что наличные средства [на обслуживание долга] у него закончились бы между июлем и сентябре текущего года», - цитирует агентство выдержку из документа.

Напомним, ранее в Министерстве финансов США заявили о необходимости применения «экстраординарных мер» во избежание дефолта, который может стать возможным в начале лета. Под «экстраординарными мерами» понимается, в частности, приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, обслуживающие бюджетников.

Тем временем белорусский экономист Новикова допустила, что в июне доллары могут объявить недействительными за пределами США из-за дефолта.