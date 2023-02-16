РИА Новости: украинские боевики охотятся за бойцами «Вагнера»

Украинские диверсанты охотятся за бойцами "Вагнера" и подвергают их в плену жестоким пыткам. Фото: REUTERS

Украинские диверсанты охотятся за бойцами группы «Вагнер», а в случае попадания в плен их ожидают особо жестокие пытки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего Дмитрия Галкина, который был освобожден из украинского плена.

По словам российского солдата, украинские военные пытали его, подумав, что он входит в группу «Вагнер».

«Они к ним жестко относятся», - рассказал Галкин, добавив, что некоторые украинские военные истязают пленных просто ради забавы.

Ранее сообщалось, что следственный комитет России зафиксировал показания бывших военнопленных, которые находились 7-9 месяцев в лагере для российских военнослужащих во Львове. Следователям стали известны многочисленные факты издевательств над военнопленными со стороны украинских националистов.

Тем временем вернувшийся из украинского плена русский солдат рассказал о созданном во Львове трудовом лагере для россиян.

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