Власти Запорожья потребовали от Киева разблокировать Каховское водохранилище Фото: ru.wikipedia.org

Киев должен перестать блокировать подачу воды в Каховское водохранилище, поскольку снижения ее уровня грозит экологической катастрофой, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Режиму Зеленского пора прекратить это безумие и восстановить водный баланс водохранилища. В случае, если уровень воды продолжит снижаться, то речь может идти об экологической катастрофе для местной фауны, а также безопасности работы Запорожской АЭС», – сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, в настоящее время подача воды заблокирована с Днепровской, Среднеднепровской, Каневской и Киевской гидроэлектростанций. Член главного совета администрации Запорожской области призвал МАГАТЭ и международные экологические и правозащитные организации повлиять на власти Украины и не допускать подобных ситуаций.

Напомним, ранее Рогов предупредил, что Киев готовит сценарий дискредитации работы Запорожской АЭС. По его словам, украинские власти «продавливают тему», что Россия якобы готовит экологическую катастрофу, поскольку низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов.

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