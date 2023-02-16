Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску транспорта через границу

Литва разорвала сотрудничество с Белоруссией по пропуску транспорта через границу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва без объяснения причин в одностороннем порядке прекратила взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии в четверг, 16 февраля 2023 года.

В ведомстве уточнили, что договор о сотрудничестве действовал с ноября 2019 года. Он предусматривал сотрудничество по увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска.

Как пишет "КП-Беларусь", Литва закрывает железнодорожный пункт пропуска "Стасилай" на границе с Беларусью с 16 февраля 2023 года. В качестве причины такого решения называется "большой поток контрабанды", перевозимой поездами с территории Белоруссии. Вильнюс заявил, что это угрожает национальной безопасности Литвы.

В Минтрансе Белоруссии заверили, что это решение Литвы не повлияет на технологическую работу Белорусской железной дороги по передаче вагонов на белорусско-литовской границе.