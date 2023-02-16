В ДНР заявили о взятии российскими войсками всех высот в окрестностях Артемовска

Российские войска взяли все высоты в окрестностях Артемовска Фото: REUTERS

Вооруженные силы России взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска Донецкой народной республики, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов», – сказал он в эфире передачи «Соловьев Live».

Как отметил Кимаковский, на Артемовском направлении действует много иностранных наемников. По его словам, российские военные слышали польскую, французскую и английскую речь. Кроме того, добавил советник Дениса Пушилина, рядом с Артемовском появляются подразделения, приехавшие из Львовской области.

Напомним, Вооруженные силы Украины начали переброску в Артемовск новых подразделений и техники в попытке предотвратить окружение города.

Сайт KP.RU рассказывал, почему так важен Артемовск и зачем Запад заранее рассказывал про отступление ВСУ.