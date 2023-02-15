ВСУ перебрасывают в Артемовск новые подразделения и технику

Командование ВСУ перебрасывает подкрепление в Артемовск Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в Артемовск дополнительные подразделения и технику в попытке предотвратить окружение города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского военного.

Собеседник агентства уточнил, что усилия украинского командования тщетны – российские силы продолжают продвигаться, занимая все новые позиции как в городе, так и в его окраинах.

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут ожесточенные бои в районе населенного пункта Парасковиевка. Его взятие поможет перекрыть последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.

Напомним, полковник ВСУ Сергей Череватый заявил, что ситуация в Артемовске для Киева стала критической. Он утверждает, что город пока под контролем Украины, а переломный момент еще не достигнут.