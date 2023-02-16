Лукашенко заявил, что готов воевать с территории Белоруссии только в случае агрессии против нее Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов воевать вместе с РФ с территории республики только в случае агрессии против его страны. Как передает агентство БелТА, лидер подчеркнул, что белорусы - мирные люди.

— Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда (с Украины — прим. редакции) хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший, — подчеркнул Лукашенко.

Президент республики добавил, что белорусы без причины не планируют вводить свои войска на территорию Украины.

Лукашенко напомнил, что Россия и Белоруссия союзники, но при этом президент РФ Владимир Путин никогда не просил его присоединиться к спецоперации и выступить против Украины. Задача Белоруссии в таком случае — обеспечить безопасность на западном направлении.

Напомним, ранее Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Она состоится 17 февраля 2023 года.