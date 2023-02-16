Лукашенко анонсировал встречу с Путиным 17 февраля 2023

Встреча Путина и Лукашенко пройдет 17 февраля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет в пятницу, 17 февраля. Об этом заявил белорусский лидер в ходе общения с журналистами.

Напомним, в начале февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко договорились провести встречу в ближайшие два месяца.

Ранее президенты России и Белоруссии договорились о встрече в рамках Госсовета Союзного государства в апреле-мае 2023 года. Кроме того, политики условились запланировать еще одну встречу для обсуждения совместных антисанкционных мер и обсудить контроль за исполнением правительствами двух стран поручений, данных ранее президентами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подсчитал, сколько за 2022 год раз встречались российский и белорусский лидеры. По версии дипломата, президенты виделись в прошлом году десять раз.