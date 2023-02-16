Госдума прекратила действие в России международных договоров Совета Европы

Действие в России устава Совета Европы и 20 договоров с международной организацией приостановлено Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственная дума России прекратила действие в России устава Совета Европы и 20 договоров с международной организацией. Соответствующее решение принято в четверг, 16 февраля 2023 года.

В числе документов, которые прекратили действие в стране, значится "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" от 4 ноября 1950 года.

Решение вступает в силу задним числом - от 16 марта 2022 года, когда страна перестала быть участником Совета Европы.

Напомним, пауза в сотрудничестве с международной организацией была поставлена в марте 2022 года, отношения длились 26 лет.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди объяснила, что документ закрепляет все решения, которые уже были приняты ранее.

По ее словам, подобный шаг не ударит по международным обязательствам России в договорах, которые не противоречат интересам нашей страны.