В России усилен санитарный контроль из-за вспышки вируса Марбург в Экваториальной Гвинее

Роспотребнадзор усилил санконтроль из-за вспышки вируса в Экваториальной Гвинее Фото: REUTERS

В России усилен санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора в четверг, 16 февраля 2023 года.

Для этого используется информационная система "Периметр", установленная на пунктах пропуска через государственную границу.

В ведомстве также рекомендовали россиянам учитывать информацию о распространении опасного заболевания при планировании заграничных поездок.

Напомним, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Экваториальной Гвинее зафиксированы девять летальных исходов от вируса Марбург и еще 16 случаев подозрения на заболевание.

Как ранее писал сайт KP.RU, вспышки лихорадки Марбург в прошлые годы также происходили в других африканских странах, в том числе Гане, Уганде и Кении. Специального противовирусного лечения или вакцины от этого острого зоонозного заболевания пока не существует.