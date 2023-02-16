ООН ответила на обращение Москальковой по применению Киевом насилия против пленных

Татьяна Москалькова Фото: Александр ГЛУЗ

Организация объединенных наций (ООН) ответила на обращение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой по поводу применения Киевом насилия в отношении пленных российских военнослужащих. Об этом со ссылкой на омбудсмена сообщает РИА Новости в четверг, 16 февраля 2023 года.

По ее словам, верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк заявил о готовности подключиться к решению проблемы пыток россиян украинскими военными.

Как ранее писал сайт KP.RU, управление верховного комиссара ООН по правам человека располагает информацией о предоставленном Россией видео пыток, которые практикуют украинские военнослужащие по отношению к пленным россиянам. Об этом заявила пресс-секретарь управления Равина Шамдасани.

По ее словам, у представителей миссии УВКПЧ была возможность конфиденциального общения с российскими военнопленными, после чего были задокументированы утверждения о нарушениях прав человека.

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