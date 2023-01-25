В ООН заявили, что им известно о видео пыток ВСУ над пленными россиянами

В ООН заявили, что знают о видео с пытками российских военнопленных на Украине. Фото: REUTERS

Управление верховного комиссара ООН по правам человека располагает информацией о предоставленном Россией видео пыток, которые практикуют украинские военнослужащие по отношению к пленным россиянам. Об этом заявила пресс-секретарь управления Равина Шамдасани.

«Нам известно об этой видеозаписи, составленной из ранее доступных видеоматериалов, которые Управление уже проанализировало и включило в различные отчеты», - цитирует представителя УВКПЧ РИА Новости.

По словам Шандасани, у представителей миссии УВКПЧ была возможность конфиденциального общения с российскими военнопленными, после чего были задокументированы утверждения о нарушениях прав человека.

Пресс-секретарь напомнила, что в отчете УВКПЧ за первые шесть месяцев конфликта была информация о 50 случаях пыток или жестокого обращения с российскими пленными со стороны ВСУ.

Напомним, еще в марте 2022 года глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила о необходимости расследования ситуации с видео, на котором украинские военные простреливают ноги пленным.

Ранее в ДНР призвали международные организации остановить пытки военнопленных на Украине.

Позднее заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак заявил, что ООН располагает данными о применении Украиной пыток и казней в отношении пленных.

Тем временем уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Украины, ООН и Красный Крест потребовать от Киева не применять пытки к пленным.